Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, canlı video yayınlarındaki içerikleri analiz edebilecek bir donanım üzerinde çalışıyor.

Facebook’un 2016 yılında kullanıma sunduğu canlı video yayını özelliği, platformda birçok intiharın canlı yayınlanması sonrasında şirketin eleştirilmesine sebep olmuştu.

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Facebook bu eleştirilerden hareketle yapay zeka araçları geliştirdi ve insan moderatörlerinin sayısını artırarak uygunsuz videoların az da olsa önüne geçmeyi başardı. Bu süreci daha da iyileştirmek isteyen şirket, yapay zekalı işlemcileriyle şiddet ve cinsellik içeren videoları daha hızlı saptamayı ve şüpheli videoların incelenmesi için gerekli insan sayısını azaltmayı umuyor.

Facebook’un kendi yapay zekalı işlemcilerini üretmesi yalnızca sosyal ağ platformunun iyileştirilmesini değil, aynı zamanda şirketin Nvidia ve Intel gibi işlemci üreticilerine olan bağımlılığının da azalmasını sağlayacak.

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