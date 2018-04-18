AB tarafından 25 Mayıs’ta uygulanmaya başlayacak Genel Veri Koruma Yasası (GDPR), internetin keşfinden bu yana uygulanacak en kapsamlı çevrimiçi gizlilik düzenlemesi olma özelliğini taşıyor.

Facebook’un gizlilikten sorumlu yöneticisi Rob Sherman, sosyal ağın bu haftadan itibaren Avrupalı kullanıcılarından verilerinin kullanımıyla ilgili çeşitli izinler istemeye başlayacağını ancak hedefli reklamları reddetmenin mümkün olmayacağını duyurdu.

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Facebook merkezinde basın mensuplarına konuşan Sherman, “Facebook reklam destekli bir platform” dedi. Hedefli reklamlar, Facebook verilerinin reklam verenlere sunularak markaların doğru hedef kitlelerine ulaşmasını mümkün kılıyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağı, Avrupalı kullanıcılardan izin almak için “izin sayfaları” olarak da bilinen metin dolu ve en altında kabul etme butonu olan sayfalar kullanacak.

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Sherman, söz konusu izin sayfalarının Avrupa’da bu haftadan itibaren Facebook’un web sürümünde ve mobil uygulamalarında belireceğini, önümüzdeki aylarda ise tüm dünyadaki kullanıcılardan benzer izinler isteneceğini belirtti.

Facebook, bu sayfalarda kullanıcılara reddetme şansı sunmayacak. Sherman, şartları kabul etmeyen insanların “Facebook’ta olmamayı” seçebileceklerini söyledi.

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