Cambridge Analytica skandalı sonrasında Mark Zuckerberg’in yanı sıra en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Facebook COO’su Sheryl Sandberg, sahneye çıktığı Code Conference’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Bir muhabirin, Facebook’un gelecekte Oculus ve WhatsApp gibi dev şirketler satın almasına izin verilip verilmeyeceğini sorması üzerine, Sandberg şu yanıtı verdi: “Bu şirkete bağlı. Eğer ana işimizle alakalı değilse ve Oculus gibi yeni bir alandaysa, sanırım izin verilecektir.”

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Facebook, bugünkü dev haline satın almalarla geldi. 2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında WhatsApp’ı satın alan Facebook, sanal gerçeklik çağını geri getiren Oculus’u satın almak için 3 milyar dolar ödemişti. Sosyal ağ 2012 yılında ise Instagram’ı 1 milyar dolara satın almıştı.