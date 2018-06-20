Özellikle toplu fotoğraf çekimlerinde göz kapaklarının o an kapalı çıkması pek çok kişi için önemli bir problemdir. Facebook bu soruna çözüm olması adına yeni bir yapay zeka projesi üzerinde çalışıyor. ExGAN adı verilen metod sayesinde yapay zeka, kişinin gözü açık fotoğraflarından yararlanarak göz kapaklarını düzeltiyor ve sorunu ortadan kaldırıyor.

İşlem hakkında detaylı bilgileri geçtiğmiz günlerde Facebook araştırmacıları olan Brian Dolhansky ve Cristian Canton paylaştı. Yapay zekaya göz rengi, cilt tonu, göz çevresi ve ışık gibi etmenlere dikkat etmesi öğretildi. Buna göre düzenlenen fotoğraflar ile orijinal fotoğraflar katılımcılara sunuldu ve hangisinin gerçek olduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 54’ü düzenleme yapılan fotoğrafı seçti ya da farkı anlayamadığı söyledi.

Dolhansky ve Ferrer ikilisi, yapay zekanın hala geliştirilmesi gerektiğini ve bazı durumlarda sorunlar yaşadıklarını kabul ediyorlar. Özellikle de gözlük kullanan kişilerin olduğu, saçların gözün önüne düştüğü ya da gölgede kaldığı fotoğraflarda istenen sonuç alınmıyor. Ancak araştırmacılar ilerleyen zamanlarda bu problemleri çözeceklerinden eminler.