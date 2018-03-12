Yakın bir zamanda Facebook tarafından duyurulan yüz tanıma özelliği birkaç gün önce Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Sosyal medya devi, bu özelliği kullanıma açmadan önce kısa bir bilgilendirme yazısı paylaşarak "yüz tanıma özelliği nedir" sorusuna da cevap veriyor.

Facebook tarafından paylaşılan uyarı yazısında bu özellik sayesinde, kullanıcıların etiketlenmediği fotoğrafların bulunarak kullanıcıya sunulması, profil fotoğraflarının çalınarak üçüncü kişilerce kullanılmasının önüne geçilmesi ve görme bozukluğu yaşayanların Facebook tecrübelerini iyileştirmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Facebook’un yüz tanıma özelliği doğrudan açık olarak kullanıma sunuluyor. Yani sizin bu özelliği açmak için ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bununla birlikte yeni özelliği kullanmak istemeyenlerin yapacağı şey ise son derece basit. Facebook hesabında Ayarlara Git seçeneğine tıkladıktan sonra Yüz Tanıma ayarları başlığı görünüyor. Burada yer alan "Facebook'un fotoğraf ve videolarda seni tanıyabilmesini istiyor musun?" sorusuna hayır denildiği taktirde, bu yeni özellik de kullanım dışı bırakılmış oluyor.