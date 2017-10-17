Facebook’a özgeçmiş ekleme özelliği geliyor. Sosyal ağ LinkedIn'e rakip olacak

Bugüne kadar insanların profesyonel yaşamlarıyla çok ilgilenmeyen Facebook, denemelerine başladığı özgeçmiş özelliğiyle kapsamını genişletme peşinde.

Özgeçmiş özelliğinin denemelerinin başladığı, bir web geliştiricisi olan Manchun Wong’un Facebook profilinde özgeçmiş bölümünü görmesiyle ortaya çıktı.

Yeni özellik LinkedIn’in profil sayfasına bir hayli benziyor; kullanıcıların deneyimleri, eğitim durumları, iletişim detayları gibi profesyonel bilgilerini yeni bir profil fotoğrafıyla diğerleriyle paylaşıyor.

İnsanlar yeni özelliğin devreye sokulmasıyla kişisel Facebook profillerinde profesyonel deneyimlerini paylaşmaya devam edecek fakat iş ortamlarında paylaşmak için kişisel fotoğraf ve düşüncelerden arındırılmış, profesyonel görünen bu sayfayı kullanabilecek.

Facebook’un bu özellik üzerinde çalışması şaşırtıcı değil. Sosyal ağ bir süredir profesyonellerin ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyor.

Facebook'un bu doğrultuda attığı en büyük adım şüphesiz 2016 yılında Facebook At Work adıyla tanıttığı ürün. Daha sonra Workplace adını alan platform, Facebook’un birlikte çalışan ekipler için iş odağında özelleştirilmiş bir sürümünü şirketlere sunuyor.

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