Pivotal Research araştırma şirketinden analist Brian Wieser, Cambridge Analytica veri skandalının bir sonucu olarak Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile şirketin ikinci ismi konumundaki COO koltuğunda oturan Sheryl Sandberg’den birinin pozisyonunu koruyamayacağını söyledi.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg bu hafta aralarında ABD Kongresi’nin de bulunduğu birçok yerde devlet mercilerine ifade verecek. Şirketin COO’su Sheryl Sandberg ise veri skandalı hakkındaki geçtiğimiz hafta yaptığı ilk açıklamada söz konusu etik dışı uygulamaları 2,5 yıldır bildiklerini itiraf etmişti.

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CNBC’ye konuşan analist Brian Wieser, Zuckerberg ve Sandberg’in skandalın bir sonucu olarak Facebook’ta başka pozisyonlara geçeceklerini iddia etti.

“Şirket iyi yönetilmiyor.” diyen Wieser sözlerine, “12 aylık süreç içinde ya Zuckerberg ya da Sandberg aynı pozisyonda kalmayacak” şeklinde devam etti.

Dünyanın en büyük sosyal ağı, 87 milyon kullanıcı verilerine uygunsuz şekilde erişen Cambridge Analytica’nın ABD ve İngiltere’deki seçimleri manipüle ettiğinin ortaya çıkmasının ardından veri gizliliğine yaklaşımı nedeniyle eşi görülmemiş bir baskı altına alındı.

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Şirketin kurucu CEO’su ve patronu konumundaki Zuckerberg, ayrıca Facebook’un çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor. Bu nedenle Zuckerberg’in istifa etmesine olanak verilmiyor.

Wieser, Facebook’taki sorunların sistematik bir hal aldığını ve yatırımcıların bu riske girmek istemediklerine dikkat çekti. Facebook son bir ay içerisinde piyasa değerinden 100 milyar dolar kaybetti.