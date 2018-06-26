Facebook’ta paylaştığınız bilgileri kimlerin göreceğini kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu sınırlamada sizi kimlerin arayabileceği seçeceği de vardır. Aramada tamamen bulunmaz mı olmak istiyorsunuz yoksa belli kişiler sizi arayabilir mi? Ya da farklı şekillerde aranmayı da tercih edebilirsiniz. Facebook her alanda ve şekilde ayrı ayrı aranma durumunuzu sizin onayınıza sunar.
FACEBOOK’TA PROFİLİNİZ NASIL ARANABİLİR?
Facebook’ta adınızı ,numaranızı ya da e posta adresiniz sorgulanarak aranabilirsiniz. Ayrıca arama motorları (Google, Yandex vb) üzerinden de Facebook profiliniz aranabilir ve yaptığınız gizlilik ayarlarına göre hakkınızda bilgi sahibi olunabilir. Facebook hesabınızı aramalara kapatmak için Gizlilik ayarlarından 3 tanesini ‘Sadece Ben’ olarak değiştirmelisiniz. İsterseniz Sadece Arkadaşlarım ya da Arkadaşlarımın arkadaşları seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Bu durumda hesabınızı aranmalara tamamen kapatmak yerine sınırlama getirmiş olursunuz.
FACEBOOK’U ARAMALAR KAPATMA İŞLEMİ
Facebook’ta aranmaları kapamak istiyorsanız 3 ayrı seçim yapmalısınız. Gizlilik bölümünden yapacağınız bu 3 ayrı seçimi size adım adım anlatacağız. İşte izlemeniz gereken yol;
- Facebook hesabınızı açın ve ayarlar bölümüne girin.
- Ardından gizlilik seçeneğine tıklayın,
- Açılan sayfada “İnsanlar Seni Nasıl Bulabilir ve Seninle Nasıl İletişim Kurabilir?” başlığı altında “Facebookta kayıtlı e posta adresinizi aratarak sizi kimler bulabilir, Facebook’ta kayıt numaranızı yazarak sizi kimler arayabilir" seçeneklerini “Sadece ben” olarak ayarlayın
- Ve son olarak “Facebook dışındaki arama motorlarından profilinize bağlantı verilmesini istiyor musunuz? “ kısmını “Hayır” olarak işaretleyin.
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