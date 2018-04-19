Mozilla’nın gizlilik mühendislerinden Steven Englehardt, Güneş Acar ve Arvind Narayanan ile gerçekleştirdiği araştırma çalışmasında, kullanıcılara ‘ Facebook ile giriş yapma’ şansı tanıyan 400’ü aşkın sitenin kullanıcı verilerine uygunsuz şekilde eriştiğini ve bir sitenin ise Facebook’u kullanarak kullanıcının web üzerindeki aktivitelerini gözetlediğini ortaya çıkardı.

Facebook ile bağlanma seçeneği, kullanıcıları yeni servislere hızla üye olma ve giriş yapma şansı tanırken, sosyal ağa ise tüm bu süreci güvenli hale getirme sorumluluğu yüklüyor.

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Englebardt ve arkadaşları, kullanıcı bir web sitesine sosyal medya profiline erişim verdiğinde, verilerini yalnızca bu siteye değil ayrıca o siteye bağlı olan üçüncü taraflara da verdiğini keşfetti. Araştırmaya göre, üçüncü taraflar bu durumda Facebook kullanıcılarının sosyal ağ profillerindeki isim, e-posta ve cinsiyet gibi bilgileri toplayabiliyor.

Englebardt şöyle açıklıyor: “Kullanıcının Facebook profiline erişim izni verdiği siteden kullanıcı verisini çeken 7 farklı küçük program bulduk. Neyse ki bu uygulama çok yaygın değil. Söz konusu küçük programları Alexa’daki 1 milyon site içerisinden yalnızca 434 tanesinde bulduk.”

Bu siteler arasında Fiverr.com, bhphotovideo.com ve mongodb.com gibi popüler servislerin de yer aldığı açıklandı.

Englehardt ayrıca üçüncü tarafların veri toplama pratiklerinin bir Facebook hatası olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerken, sosyal ağın yine de bu konuda yapabilecekleri olduğunu belirtti.

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