New York'da tek başına yaşayan Opokua Kwapong isimli kadın, Manchester'da yaşayan kız kardeşi Adumea Sapong ile FaceTime üzerinden görüşme yaptığı sırada inme geçirdi. Görüşme esnasında, kız kardeşinde iyi gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark eden ablası, hemen 911'i aramasını ve hastaneye gitmesi gerektiğini söyleyince talihsiz kadın denileni yaptı ve inme geçirdiğini öğrendi.

Doktorların ifadesine göre tam zamanında hastaneye gelen kadın, "Ablamla yaptığım görüşme esnasında, bana yüzümde bir garipliğin olduğunu, yüzümün bir kısmının kayık göründüğünü ve sesimin de hiç iyi gelmediğini söyledi. Nasıl olduğumu sorduğu zaman iyi hissettiğimi söylememe rağmen, telefonda gitgide daha kötü göründüğümü ve acilen bir yere oturarak doktoru aramamı söyledi."

"Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, kız kardeşimle yaptığım bu telefon görüşmesi benim hayatımı kurtardı. Eğer bu görüşmeyi görüntülü olarak yapmamış olsaydım, şimdi hayatta olamayabilirdim." şeklinde konuştu.