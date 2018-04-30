Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, kayarak kaldırıma çarptı.

İHA'nın aktardığına göre; beton mikseri daha sonra ise petrol istasyonuna kadar savrularak durdu.

Petrol istasyonuna girip duran mikserin devrilmemesi olası bir faciayı da engelledi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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