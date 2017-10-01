Fadik Sevin Atasoy ikinci kez Hollywood'da

Cadde'de yer alan habere göre, uzun süredir ABD'de yaşayan ve sanat çalışmalarına bu ülkede devam eden Fadik Sevin Atasoy, yapımcılığını Sean Brosnan'ın, yönetmenliğini ise Markus Redmond'ın yaptığı “The 6th Degree” adlı filmin ardından ikinci bir Hollywood yapımında daha rol almaya hazırlanıyor.

Atasoy, filmin Türkiye'de geçen kısımlarının çekimlerinin ortak yapımcılığını da üstleniyor.

fadik sevin atasoy