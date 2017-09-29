Fadik Sevin Atasoy Peril of a Godsend filminde rol alacak

Uzun süredir ABD'de yaşayan ve sanat çalışmalarına bu ülkede devam eden Fadik Sevin Atasoy, yapımcılığını "James Bond" filmlerinin yıldızı Pierce Brosnan'ın oğlu Sean Brosnan'ın, yönetmenliğini ise Markus Redmond'ın yaptığı "The 6th Degree" adlı filmin ardından ikinci bir Hollywood yapımında daha rol almaya hazırlanıyor. Atasoy, filmin Türkiye'de geçen kısımlarının çekimlerinin ortak yapımcılığını da üstleniyor.

GELECEK YIL SONU VİZYONA GİRECEK

Atasoy, çekimlerine Ocak 2018'de başlanması planlanan, yönetmenliğini Michelle Danner'ın yaptığı "Peril of a Godsend" adlı filmde başrollerden birinde yer alacak. Gelecek yılın sonlarına doğru vizyona girmesi beklenen film, Irak, Afganistan ve Suriye gibi çatışmaların yaşandığı bölgelerden kurtarılan çocukların, Türkiye'de koruma altına alınmasını anlatacak.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYA KAMUOYUNDA ÇOK İYİ GÖSTERECEK"

İkinci kez bir Hollywood yapımında kameraların karşısına geçmeye hazırlanan Atasoy, filmin savaş mağduru çocukları koruma altına alan ülke olarak Türkiye'yi dünya kamuoyuna çok iyi göstereceğini ifade etti.

"EN AZINDAN DIŞ ÇEKİMLERİ İSTANBUL'DA YAPIN"

Atasoy, oyuncusu olduğu ve konusu Türkiye'de geçen bir filmin ülkesinde çekilmemesi konusunda duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Filmin dış çekimlerinin İstanbul'da yapılması konusundaki ısrarlarının en sonunda yanıt bulduğunu anlatan Atasoy, şöyle konuştu:

"Filmde mekanların içinde geçen bölümler New Mexico'da çekilecek. En azından dış çekimlerin Türkiye'de yapılmasını istedim. 'Gerekirse Türkiye'de çekilen kısmın ortak yapımcılığını da üstlenirim' dedim. Israrlarım sonucunda en azından dış çekimler İstanbul'da yapılacak."

Hollywood tecrübesini "deniz fenerine" benzeten Atasoy, "Artık 'Denizin ortasında bir deniz feneri var" diyorlar. Yani deniz artık o kadar da karanlık değil" ifadelerini kullandı.