Fagiano Okayama - Tokyo Verdy maçı öncesi rakamlar

Fagiano Okayama ve Tokyo Verdy, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Fagiano Okayama 25 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Tokyo Verdy 18 puanda ve 12. sırada. Fagiano Okayama son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tokyo Verdy, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 101. İddaa'da Fagiano Okayama kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Tokyo Verdy kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fagiano Okayama son hafta oynanan Fukuoka maçında 1-1 berabere kaldı.

Tokyo Verdy ise Tokushima Vortis karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Fagiano Okayama, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fagiano Okayama, kendi sahasında 10 gol attı, 4 gol yedi.

Tokyo Verdy, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tokyo Verdy 7 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.