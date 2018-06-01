Fagiano Okayama - Yamagata düellosu

Fagiano Okayama ve Yamagata, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 28 puanlı Fagiano Okayama 4. sırada bulunuyor, Yamagata 20 puana sahip ve 14. sırada. Fagiano Okayama, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Yamagata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 199 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fagiano Okayama kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Yamagata sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Fagiano Okayama son hafta oynanan Fukuoka maçında 1-1 berabere kaldı.

Yamagata ise FC Gifu maçında 4-1 kazandı.

Fagiano Okayama, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fagiano Okayama, kendi sahasında 10 gol attı, 4 gol yedi.

Yamagata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Yamagata, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.