Fagiano Okayama - Yokohama FC karşılaşma önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Fagiano Okayama, 17 Haziran 2018 Pazar günü Yokohama FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:00. Fagiano Okayama 29 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Yokohama FC 28 puanda ve 8. sırada. Fagiano Okayama son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Yokohama FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 231 kodlu maçı oynayanlar; Fagiano Okayama galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Yokohama FC galibiyet oranı 2.80.

Fagiano Okayama son hafta oynanan Fukuoka maçında 1-1 berabere kaldı.

Yokohama FC ise JEF United Chiba maçında 2-1 yenildi.

Fagiano Okayama, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fagiano Okayama, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Yokohama FC, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yokohama FC 9 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.