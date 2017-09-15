Fahri Balcı hayatını kaybetti

Bursa'da 'gazinocular kralı' olarak tanınan 72 yaşındaki Fahri Balcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Balcı'nın KOAH hastalığı tedavisi görürken üç gün önce beynindeki damarın tıkanması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı, bu sabah da fenalaşıp yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fahri Balcı uzun süredir KOAH hastalığı tedavisi görüyordu. Geçen salı günü beynindeki bir damarın tıkanması sonucu komaya giren Balcı, Şekvet Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesine alındı. Sinema sanatçısı Zerrin Egeliler'in eşi olan Balcı, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Balcı'nın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.