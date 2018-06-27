HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Özçivit, 6 arabaları olduğu için villalarının çevresindeki komşularının park yeri bulamadığı ve bu nedenle 2 arabalarını satılığa çıkardıkları yönündeki iddiaları, “Yok öyle bir şey” diyerek yalanladı.

Evcen ise yanaklarına dolgu estetiği yaptırdığı yönündeki haberlerin doğruluğunun olmadığını söyledi.