3 | 11

Evcen, uyutulmuş çita ile çekildiği kareyi yoruma kapadı. Bazı sosyal medya sayfalarında Evcen'in paylaşımına tepki yağdı. 'Siz resim çekileceksiniz diye zavallı hayvanı ne hale getirmişler' diyen sosyal medya kullanıcıları Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirdi.