Fahriye Evcen'in gelinliği hakkında modacı Raşit Bağzıbağlı ilk kez konuştu

Çok konuşulan Fahriye Evcen'a diktiği gelinlik hakkında aylar sonra konuşan modacı Raşit Bağzıbağlı "Gelinliği Fahriye hanım beğendi" dedi.

Cadde'nin haberine göre, yaz aylarında oyuncu Fahriye Evcen’a diktiği gelinlik, Neslihan Atagül'ün gelinliğine benzetilen modacı Raşit Bağzıbağlı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Raşit Bağzıbağlı

Ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan modacı, Evcen'in gelinliği hakkında, "Fahriye Hanım ile kaç kez prova yapıldı ve kaç kez gördü gelinliğini. Onun beğenip istediği gelinlikti" dedi.

Güzel oyuncunun düğünden sonra kendisini sosyal medyada silmesiyle ilgili soruya ise "Fahriye Hanım'la sosyal medyada hiç bir zaman takipleşmedik. Ben kendisini takip etmedim. O da beni takip etmedi. Ayrıca o beni tekip ettiyse onun bileceği iştir ama ben hiç bir zaman onu takip etmedim" cevabını verdi.

Yakında gelinlik defilesi olacağını, defile çalışması için manken Didem Soydan'la anlaştığını dile getiren Bağzıbağlı'ya daha önce birlikte çalıştığı Tülin Şahin ve Demet Şener ile çalışmayacağını söyledi: "Demet ve Tülin olmayacak. Her zaman değişiklik iyidir. İkisiyle de herhangi bir kırgınlığımız yok. Sadece Didem Soydan'la çalışmak istedik o kadar."

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu

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