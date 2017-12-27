Fair-Play'e 'Can' verdiler!

Spordaki ölçüsüz rekabet ve spor sahalarında yaşanan şiddetin kötü hatıralar bıraktığı ülkemizde, kimi zaman ortaya çıkan örnek ‘fair-play’ hikayelerine bir yenisi masa tenisinde eklendi.
Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre; İTÜ Geliştirme Vakfı okulları Dr.Natuk Birkan ilkokulu’nda okuyan üçüncü sınıf öğrencileri Can Yağcı ve Uzay Balçık arasındaki turnuva maçı sonrası yaşananlar, sporun güzel yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi... okulun her yıl düzenlediği Cumhuriyet Masa Tenisi Turnuvası’na katılan iki öğrenciden Uzay, raketi olmadığı için okulun temin ettiği yıpranmış bir raketle rakibi Can’ın karşısına çıkar. Çeyrek finaldeki bu maçı, raketi iyi olmamasına rağmen Uzay kazanır.
‘UZAY’A DESTEĞE GELDİM’
Yarı final maçlarına çıkmaya hak kazanan tüm öğrenciler ertesi gün öğle teneffüsünde buluşur. Uzay, rakibinin adı söylendikten sonra maç için masaya giderken beden eğitimi öğretmeni Bilgesu demir, orada bulunan Can’ın yanlışlıkla geldiğini düşünerek turnuvaya veda ettiğini hatırlatır. Bunun üzerine Can, “Uzay benim arkadaşım ve buraya onu desteklemeye geldim” diyerek Uzay’a yıpranan okul raketinden daha iyi olan kendi raketini uzatır. kendisini bir tur önce eleyen rakibi Uzay’a, “al benim raketimle oyna. Bu raket daha iyi, mutlaka kazanırsın” diyen Can, turnuva boyunca arkadaşını hiç yalnız bırakmaz. Uzay da geri kalan maçlarını Can’ın raketiyle oynayarak turnuvada şampiyon olur. Final maçının bitimiyle birlikte Uzay’ın boynuna sarılan Can, arkadaşını tebrik eder...
TAKIM ARKADAŞI OLDULAR
Sekiz yaşındaki iki arkadaş o günden beri her gün masa tenisi oynuyor. aileleri de bu güzel olay vesilesiyle tanıştı ve görüşmeye devam ediyorlar. Uzay ile Can, artık okul takımında oynuyor ve turnuvalarda birlikte ter döküyorlar.
ÖRNEK DAVRANIŞ ÖDÜLE
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) Dr. Natuk Birkan İlkokulu’nda yaptığı Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (OLi) sunumu sırasında Can’ın hikayesi tüm okulla paylaşıldı. Can ve Uzay, bu hikayeyle ‘fair-play’ ödülünün hem Türkiye’de hem de dünyada önemli adaylarından biri haline geldi.
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