Faiz artışı sonrası dolarda neler oluyor

Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 125 baz puan ile beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 17.75'e yükseltti. TCMB Mayıs ayında 10 milyar dolarlık döviz likidite rahatlatıcı adım, 300 baz puan faiz artışı ve sadeleştirme adımına başlayacağını açıklamıştı.

Böylece TCMB 25 Nisan'dan bu yana 500 baz puan faiz artırmış oldu. TCMB'nin 2017 başından bugüne gerçekleştirdiği faiz artışı ise ile dünkü adımla birlikte 950 baz puana ulaştı. Öte yandan bankanın alışılagelmişin dışında para politikasını terk ederek sadece tek faizden fonlama sağlayacak olması da piyasadaki iyimseliği destekleyen bir başka unsur oldu.

Şekerbank Başekonomisti Gülay Girgin, "Beklentilerin ötesinde bir faiz artışı oldu ki bu kuru 4.58'den 4.45'e kadar çekti. TCMB son bir ayda 425 baz puan faiz artışı yapmış oldu. Bu anlamda bankaya yönelik kredibilitenin artık sorgulanmayacağını düşünüyorum" dedi.

Reuters'ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 11 katılımcı faiz artışı beklerken; beş katılımcı 50 baz puan, bir katılımcı 75 baz puan, beş katılımcı ise 100 baz puan artış öngörüyordu. Öte yandan beş katılımcı ise haftalık repo faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

PPK kararı öncesi 4.58 civarında işlem gören dolar/TL 4.4560'a kadar geriledi.

Bugüne bakıldığında ise 4.50 TL altındaki seyrin devam ettiği görülüyor. Dolar kuru sabah saat 07.15 itibariyle 4.4920 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.3010 TL oldu.