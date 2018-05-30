Merkez Bankası’nın faizi 3 puan artırıp yüzde 13.5’ten yüzde 16.5’e çıkarması Türkiye’de faiz genel düzeyinin de 3 puan artmasına neden olacak. Bu durum başta kredi kullanan şirketler olmak üzere paraya ihtiyacı olan tüm kesimleri etkileyecek. Tabii herkesi ilgilendiren ise tutarı vergilerle ödenen Hazine’nin aldığı borçların faizi. Hazine bu yıl 134 milyar liralık borçlanma öngörüyor. Bunun 40.5 milyar lirasını ilk 4 ayda yaptı bile. Geriye ise daha 94 milyar lira var. 9 Ocak 2018’deki borçlanmasında 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 13.44 olarak gerçekleşmişti. Oysa 16 Mayıs’taki borçlanmasında aynı tahvil yüzde 13.44 ile alıcı bulabilmişti.

2008’DE DE AYNISI OLDU

Bir anlamda Merkez Bankası’nın yüzde 16.5’lik yeni faiz düzeyi zaten yakalanmıştı. Ancak şimdi yeni normal faiz düzeyi yüzde 16.5 olduğu için bundan sonra eğer piyasalarda iyileşme olmaz ise Hazine yüzde 16.5 düzeyinde bir faiz ile borçlanacak. Sadece 2018 yılı borçlanması için geri kalan 94 milyar liraya Hazine’nin ödeyeceği faiz şimdi 3 puan daha artacak. Böylece tam 2.8 milyar lira daha fazla faiz ödenecek. Nitekim 2008 krizi ile faizler yükseldiğinde de Hazine’nin ödediği yıllık faiz yaklaşık 3 milyar lira artmıştı.

2 YILDA 10 MİLYAR LİRAYI BULABİLİR

Hazine’nin ortalama borçlanma vadesi 71 ay düzeyinde ancak gelecek yıl da Hazine 134 milyar lira borçlanır ve faiz yine 3 puan fazla gerçekleşirse 4.5 milyar lira daha ek faiz ödemek zorunda kalacak. Yurtdışı borçlanmalarda da faiz arttığı için iç ve dış borçlanmada toplam ödenecek faiz tutarı 10 milyar lirayı bulacak ve belki de aşacak.