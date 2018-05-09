Ziraat Bankası öncülüğünde konut sektörünü canlandırmak için başlatılacak kredi faizlerinde indirim kampanyası sektörü heyecanlandırdı. Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre sektörde biriken stoku eritip, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiyi canlandırması beklenen kampanya ile faizlerin psikolojik sınır olarak kabul edilen 1’in altına gevşemesinin de yolu açılmış oldu. Son 5 yıldaki konut kredisi faizleri ile konut satışları arasındaki ilişki incelendiğinde aylık yüzde 1 seviyesine inen faiz oranı sektörde aylık bazda 105 bin adetlik konut satış hacmi yarattı. 2013 yılından bu yana gerçekleşen veriler dikkate alındığında kredi faiz oranları aylık ortalama yüzde 1 seviyesine inince konut satışlarında da 100 bin adedin üzerine çıkıldığı görülüyor. Bu oran yüzde 1’in altına gerilediğinde ise düşen maliyetlerin de etkisiyle satışlar daha da artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu “Konut Satış İstatistikleri” verilerine göre son 63 ayın en yüksek sayıda konut satışına 2016 Aralık ayında ulaşıldı. Söz konusu ayda Türkiye genelinde 142 bin 713 adet konut satışı gerçekleşti. Merkez Bankası’nın konut kredi faizleri verilerine bakıldığında, son 5 yılın rekor satış rakamına ulaşılan Aralık 2016’daki aylık konut kredi faiz oranlarının yüzde 0.95 ile yüzde 1’in altında olduğu görüldü.

‘YIL SONUNA KADAR SÜRERSE REKOR GELİR’

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kampanyaya özel bankaların da destek vermesini beklediklerini dile getiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, kampanya süresinin yıl sonuna kadar uzatılması durumunda, bu sene de konut satışlarında rekor kırılacağını ifade etti. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım da gayrimenkul sektöründeki durgunluğun ana sebeplerinden birinin konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması olduğunu söyledi. Konut ihtiyacının halen çok fazla olmasına rağmen faizlerdeki aylık bazda 1.3 seviyelerindeki yüksek oranın alım kararlarının ertelenmesine neden olduğunu söyleyen Durbakayım, “Kredi faizlerinin konut satışlarını ne ölçüde olumsuz etkilediğini görmek için ‘ipotekli satışlara’ bakmak yeterli olur. Yılın ilk çeyreğinde ipotekli satışların yüzde 45 oranında azalması, konut alıcılarının faiz oranlarına ne kadar hassas yaklaştığının bir göstergesidir. Faizlerin yüksekliğinin ötesinde bankaların kredi verme şartlarında zorlayıcı davranmaları da ipotekli satış oranlarının dip seviyelere inmesine neden olmaktadır” dedi.

‘3.5 YILLIK STOKU ERİTİR’

Konutta KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e çekilmesi ve tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin konut sektörüne canlılık getireceğini aktaran Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Alınan önlemler çok önemli, son 5 yılda birikmiş olan 2 milyon 130 bin konut stokunu eritecek” dedi. Coldwell Banker Türkiye’nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden birinci el satış konut üretimi ve satışına yönelik yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de 3.5 yıllık konut stoku bulunuyor. Bu stok verisini değerlendiren Gökhan Taş, “Toplamda 2 milyon 130 bin konut stokundan bahsediyoruz. Son 5 yıl 1’inci el konut satış ortalamasına baktığımızda 590 bin adet/yıl konut satıldığını görüyoruz. Bu da 1 Ocak 2018 itibarıyla yeni inşaat ruhsatı verilmeyeceği varsayımı gerçekleşse dahi 3.5 yıllık 1’inci el konut stokundan bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.