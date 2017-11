Faizin yüksek olmasına tüm sektör olarak karşıyız

Türkiye'de nominal faizin yüksek olduğunu belirten Aydın "Bu bir realite. Biz tüm sektör olarak faiz seviyelerinin yüksek olmasına karşıyız. Faizin yüksek olduğunu biz de söylüyor ve altını çiziyoruz." dedi.

Aydın Türk bankacılık sisteminin aktif kalitesini doğru yönettiğini söyledi.

"OPERASYONEL YÜKLER DOĞRU YÖNETİLMELİ"

Aydın "Paranın kendisi dışındaki maliyeti oluşturan en önemli unsurlardan biri kamusal yükler onun yanında da operasyonel yükler var. Bu operasyonel yüklerin doğru yönetilmesi lazım. Bu konuda bankacılık sistemi bireysel davrandı. Her birimizin ayrı para taşıma grupları var, her birimiz her sokağa banka şubesi kurduk, dijitali her birimiz farklı yapıyoruz...Yani operasyonel giderleri azaltma imkanı olduğu gibi her bankanın da kendi operasyonel giderini doğru yönetmesi lazım. Özetle eğer biz bu giderleri doğru yönetirsek, kamusal yükleri makul seviyeye çekersek faizleri aşağı çekme şansımız var." diye konuştu.

Türk bankacılık sistemine talebin devam edeceğini belirten Aydın "İnşallah daha istikrarlı, daha düşük faizli bir ekonomi görebileceğiz, biz bunun olabileceğini düşünüyoruz" dedi.