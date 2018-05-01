Fakel - Tom Tomsk karşılaşma önü

Fakel ve Tom Tomsk, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 29 puanlı Fakel 20. sırada bulunuyor, Tom Tomsk 34 puana sahip ve 19. sırada. Fakel, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tom Tomsk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 466 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fakel kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 2.70, Tom Tomsk sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler.

Fakel son hafta oynanan Baltika Kaliningrad maçında 1-1 berabere kaldı.

Tom Tomsk ise Luch Vladivostok maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Fakel, 15 gol attı ve 23 gol yedi.

Tom Tomsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Tom Tomsk, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 35 kez topu kendi kalesinde gördü.