Fakel - Volgar-Gazprom maçı istatistikleri

Fakel ve Volgar-Gazprom, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. 32 puanlı Fakel 20. sırada bulunuyor, Volgar-Gazprom 45 puana sahip ve 11. sırada. Fakel, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Volgar-Gazprom son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 197 kodlu maçı oynayanlar; Fakel galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.10, Volgar-Gazprom galibiyet oranı 2.30.

Fakel son haftadaki Volgar-Gazprom müsabasında 0-1 yenildi.

Volgar-Gazprom ise Fakel maçında 0-1 kazandı.

Fakel, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Fakel, kendi sahasında 15 gol attı, 24 gol yedi.

Volgar-Gazprom ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Volgar-Gazprom, 19 gol atarken 28 gol yedi.