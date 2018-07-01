Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba CNN Türk'te katıldığı programda soruları yanıtladı.



İşte Fakıbaba'nın açıklamalarından önemli satırbaşları:





- (Tarım ve orman bakanlıklarının birleştirilmesi) Bana göre çok doğru bir karar. Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı bir birine entegre bir yapı. Bu bakımdan çok mükemmel oldu.



- Kırsalda kalkınma olmadan şehirde kalkınma olmaz. Biz kırsaldaki kalkınmaya önem vermeliyiz. Biz şehirde verdiğimiz imkanları kırsala da vermek zorundayız.



- Sayın Cumhurbaşkanımız Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Uzun vadede bu çalışmalar neticesinde geri dönüşler olacaktır. Bu geri dönüş olmadığı takdirde. Bizim vatandaşlarımızın işsizlik sorunu var ve bu misafirlerimiz işsizliği daha da artırıyor. bu bizim en önemli görevimiz.



- Tarım işçisi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. onların hayatları bizim için çok önemli. Onların güvenliği bizim için çok önemli. Taşıma sorununun gündem olmaktan çıkması gerekir. Kamyon kasalarında işçi taşımak Türkiye'ye yakışmıyor.

- (Patates fiyatlarındaki yükseliş) Seçimden 8 ay önce Niğde'de üreticilerle buluştuk ve üreticiler patates elimizde kaldı diye dert yanıyordu. Biz ihracat desteği verdik. Ama ne olduysa seçimden 15 gün önce patates fiyatları yükseldi. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor. Üreticinin elinde patates kalmamıştı zaten. Stokçuluk nedeniyle bu durum yaşandı.

- Tarlada 1.5-2 lira olması gerekir. Tabi bu markette 3-4 liraya çıkıyor. Bu durum da doğru değil. Patates ve soğanda ihtiyacımızı karşılıyoruz ve ihracat yapıyoruz. İklim değişiklikleri ve seçim nedeniyle fırsatçılar devreye girdi. Hem para kazandılar hem de siyasi mesaj verdiler.



- (Suriye'den patates ithalatı) Biz hem iharacatta hem ithalatta ürünlerimizi labaratuvar tetkiklerimizi yapıyoruz. İhraç etmeden önce numuneler alınıyor, insan sağlığına uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Suriye'den ihraç edilen patateslerde insan sağlığı için herhangi bir sorun yok. Suriye'den gelen patatseler güvenli.

- Birgün gazetesi 2011'de et ithalatı ile ilgili bir olayı yeni gibi veriyor.

- Ürünümüz var ancak tarlaya girip hasat yapılamıyor. Bir hafta içinde sorun çözülecek ve Suriye'den patates ithalatı bitecek. Soğan ve patateste fiyatlar daha da düşecek.

- Soğanda iki milyon ton üretiyoruz 200 bin ton ihracat yapıyoruz





- TİGEM'i hayvancılık konusunda doğru kullansaydık, etin pahalı olmaması gibi bir sorunumuz olmazdı. Bizim eksikliğimiz ana eksikliği, dişi eksikliği. Biz düve sayısını artırırsak 2-3 yıl içinde et ithalatını ortadan kaldırırız. Bu senenin sonunda 500 bin damızlık koyunu dağıtmış olacağız.

- (Muharrem İnce ile mazot polemiği) Sayın İnce'nin yanındaki arkadaşlar bu işi bilmiyor. Ben depoyu doldurup yarısı senden yarısı benden demiyorum. Ben üretime destek veriyorum. 1 dönüm pamuk ekerken ne kadar mazot harcadıysa ben onun yarısını veriyorum. Yoksa depoyu götür doldur yarısıne ben vereceğim gibi bir durum yok.

- Yerel seçim çok rekabet içinde olacak. bu nedenle biz hemen yerel seçimlere hazırlık yapmalıyız. Yerel seçimlerin erkene alınmasını bir belediyeci olarak doğru buluyorum.