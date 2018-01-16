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"TALEP ARTINCA FİYATI DA YÜKSELDİ"

İşletmeci Vedat Günaydın ise baba mesleği olarak başladığı işini 38 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Eskiden ciğer kebabını müşterilerin tercih etmediğini, bu nedenle çoğu zaman çöpe atıldığını anlatan Günaydın, "Diyarbakır'da ciğer kebabı satanlar çok azdı. Talep olmadığı için ciğer çöpe dökülürdü, kimse yemezdi. Talep artınca fiyatı da et ızgaralarıyla eşit oldu. Bölgede ciğer kebabı en gözde yemek haline geldi. Son dönemde bölgeyi gezmeye gelen gelen yerli ziyaretçiler de çoğunlukla ciğer kebabı yiyor. Ciğer kebabı, adeta bölgemiz ile özdeşleşti." dedi.