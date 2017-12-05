Falında Elvis Presley çıktı

İngiltere'de yaşayan Jerry Wilson (54) adlı bir mühendis, macchiato içtiği bardağın dibinde çıkan şekli görünce şoke oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bardağın dibindeki şekli, Rock’n Roll’un kralı Elvis Presley siluetine benzeten Wilson, bu benzerliği iş arkadaşlarına da gösterdi. Şekli gören herkesin kendisiyle hemfikir olması üzerine görüntüyü sosyal medyada paylaşan Wilson, ilgi odağı oldu.

Elvis Presley