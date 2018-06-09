Falkenbergs FF - Gefle düellosu

İsveç Superettan maçında Falkenbergs FF ile Gefle, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 24 puanlı Falkenbergs FF 1. sırada bulunuyor, Gefle 9 puana sahip ve 14. sırada. Falkenbergs FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gefle son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 273. İddaa'da Falkenbergs FF kazanır 1.35, berabere biter 3.80, Gefle kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Falkenbergs FF son hafta oynanan IK Frej Taby maçında 3-1 kazandı.

Gefle ise Brommapojkarna maçında 4-1 yenildi.

Falkenbergs FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Falkenbergs FF, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Gefle ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gefle, 6 gol atarken 8 gol yedi.