Falkenbergs FF - Norrby IF maçı heyecanı

Falkenbergs FF ve Norrby IF, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Falkenbergs FF 16 puanla 2. sırada, Norrby IF 8 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Falkenbergs FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Norrby IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 225 kodlu maçı oynayanlar; Falkenbergs FF galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Norrby IF galibiyet oranı 5.50. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Falkenbergs FF son hafta oynanan IK Frej Taby maçında 3-1 kazandı.

Norrby IF ise Atvidaberg karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Falkenbergs FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Falkenbergs FF, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Norrby IF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Norrby IF, 4 gol atarken 2 gol yedi.