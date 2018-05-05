Falkenbergs FF - Östers sahaya çıkıyor

İsveç Superettan maçında Falkenbergs FF ile Östers, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 13 puanlı Falkenbergs FF 2. sırada bulunuyor, Östers 4 puana sahip ve 13. sırada. Falkenbergs FF son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Östers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 520. İddaa'da Falkenbergs FF kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Östers kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Falkenbergs FF önceki hafta IK Frej Taby mücadelesinde 3-1 kazandı.

Östers ise Helsingborg karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Falkenbergs FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Falkenbergs FF, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Östers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Östers, 2 gol atarken 3 gol yedi.