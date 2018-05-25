Falkenbergs FF - Varbergs BoIS FC maçı heyecanı

İsveç Superettan maçında Falkenbergs FF ile Varbergs BoIS FC, 25 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Falkenbergs FF 17 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Varbergs BoIS FC 10 puanda ve 11. sırada. Falkenbergs FF son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Varbergs BoIS FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 104 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Falkenbergs FF kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Varbergs BoIS FC sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Falkenbergs FF son haftadaki IK Frej Taby müsabasında 3-1 kazandı.

Varbergs BoIS FC ise GAIS maçında 3-0 yenildi.

Falkenbergs FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Falkenbergs FF, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Varbergs BoIS FC, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Varbergs BoIS FC 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.