Falkirk - St. Mirren karşılaşma önü

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Falkirk, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü St. Mirren takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Falkirk 44 puanla 8. sırada, St. Mirren 74 puanla 1. sırada bulunuyor. Falkirk, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. St. Mirren son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 341. İddaa'da Falkirk kazanır 2.60, berabere biter 3.20, St. Mirren kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Falkirk son hafta oynanan Dundee United maçında 3-0 yenildi.

St. Mirren ise Dundee United maçında 2-1 yenildi.

Falkirk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Falkirk, kendi sahasında 26 gol attı, 22 gol yedi.

St. Mirren, dış sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Mirren 26 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.