Falkirk - St. Mirren karşılaşma önü

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Falkirk, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü St. Mirren takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 44 puanlı Falkirk 8. sırada bulunuyor, St. Mirren 74 puana sahip ve 1. sırada. Falkirk son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. St. Mirren, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 341. İddaa'da Falkirk kazanır 2.60, berabere biter 3.20, St. Mirren kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Falkirk önceki hafta Dundee United mücadelesinde 3-0 yenildi.

St. Mirren ise Dundee United maçında 2-1 yenildi.

Falkirk, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 22 gol yedi.

St. Mirren, dış sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Mirren 26 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.