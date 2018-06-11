HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar liralık F. Altay-Narlıdere metro hattının temelini törenle attı.
Narlıdere Metrosu için 176 milyon euroluk uluslararası kredinin sözleşmesini imzaladığını, Buca Metrosu’nun 500 milyon euroluk kredisinin de hazır olduğunu açıklayan Başkan Kocaoğlu, “Daha öncekiler gibi, bu projelerin eti de bizim, kemiği de.. Kanunen devletin belediyeye vermesi gereken paranın dışında ne bir proje desteği, ne de bir tek kör kuruş yardım aldık” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada “11 kilometre raylı sistem devraldım. Bugün 179 kilometre çalışıyor. 70-80 bin kişi taşıyorduk günde. Konak tramvayı oturduktan sonra 850 bin kişiye ulaşıyoruz. Yani raylı sistemde günlük taşıdığımız yolcu sayısını 12-13 kat artırmış olacağız” dedi.
İKİYE KATLARIZ
İZBAN’da TCDD’den kaynaklanan sinyalizasyon probleminden dolayı kapasitenin ancak yarısını kullanabildiklerini hatırlatan Kocaoğlu, “Bir bu sinyalizasyon bir de banliyö trenleriyle aynı hattın kullanılması meseleleri var. Bu problemleri 2005’teki protokolden beri konuşuyoruz ama bir türlü yapılmadı. Şu an İZBAN’da günlük 350 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu iki sorun çözüldüğünde, 4 ay içinde yolcu sayısını ikiye katlarız” dedi.
ÇÖZÜM RAYLI SİSTEM
Kocaoğlu, “Bu raylı sitemleri yapmasaydık, bugün otobüslerle 800 bin civarında yolcu taşınacaktı. Bunu yapmak demek, sisteme 1200 tane daha otobüs sokmak demektir. Bunu yaptığınızda İzmir trafiğini ise siz düşünün. Raylı sistem ile trafik problemi çözülmüş bir kent bırakmak istiyoruz” dedi.
SİNYALİZASYON YOK
‘8 Eylül’de açılacak’ denilen Selçuk İZBAN hattıyla ilgili de konuşan Kocaoğlu, şunları söyledi: “Selçuk’ta törenle açtıklarını söyledikleri Torbalı-Selçuk İZBAN hattı hala bitmemiştir. Tek hat üzerinden yolculuk yapılmaktadır. Sinyalizasyon yoktur. Telsiz telefonlarla bir tren gidip gelmektedir. Selçuklular da fiyat politikasından dolayı rahatsız. Çünkü ‘gittiğin kadar öde’ sistemini bu nedenle Selçuk’ta uygulayamıyoruz.” Temelini attıkları Narlıdere Metrosu için 176 milyon euroluk uluslararası kredinin sözleşmesini imzaladığını ifade eden Kocaoğlu, “13.5 kilometrelik Üçyol-Buca metro hattımız için de Kalkınma Bakanlığı bir üst yazı yazıp Yüksek Planlama Kurulu’na gönderecek. Onayladığında ihalesine çıkacağız” dedi.
HATTA 7 DURAK YER ALACAK
İzmir’in 180 km’ye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki 7.2 kilometrelik hat TBM (tünel açma makinesi) kullanılarak “derin tünelle” geçilecek. İhale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan işin süresi 42 ay olarak planlandı. Hatta Balçova, Çağdaş, DEÜ Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık durakları olacak.
DEVRİM YAPAN BAŞKAN
Törende konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, şunları söyledi: “Heyecanımız büyük. İçimiz içimize sığmıyor. 15 sene içerisinde Aziz Başkan çok iş yaptı ama tarihe şu satırlarla geçecek: ‘Ulaşımda, raylı sistemde devrim yapan başkan..’ Raylı sistemi 11 km’den 179 km’ye getirdi. Narlıdere halkı adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaşadığımız ilçe için çok önemli bir proje bu.
İLERİ GÖRÜŞLÜ
Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ise, “Cumhuriyeti kuranların 10. Yıl Marşı’nda yer verdiği ‘Türkiye’yi demir ağlarla ördük baştanbaşa’ sözlerine atıfta bulunarak, “Biz bunu çok geç tespit ettik ama zararın neresinden dönülürse kardır. Aziz Kocaoğlu başkan olduğunda ‘zararın neresinden dönülürse kardır’ dedi ve İzmir’i rayla döşedi. İleri görüşlülüğünden dolayı Aziz Kocaoğlu’nu kutluyorum” dedi.
"Aziz Kocaoğlu başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 yıldır kesintisiz sürdürdüğü raylı sistem yatırımlarına yeni bir halka daha ekledi."
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