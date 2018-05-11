Famalicao - Leixoes düellosu

Portekiz 2.Lig maçında Famalicao ile Leixoes, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:15. Famalicao 47 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Leixoes 55 puanda ve 8. sırada. Famalicao son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Leixoes son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 190. İddaa'da Famalicao kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Leixoes kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Famalicao önceki hafta Gil Vicente mücadelesinde 0-2 kazandı.

Leixoes ise Uniao Madeira karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Famalicao, evinde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 33 gol atıp 17 gol yedi.

Leixoes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Leixoes, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.