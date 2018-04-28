Famalicao - Uniao Madeira karşılaşma önü

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Famalicao, 29 Nisan 2018 Pazar günü Uniao Madeira takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Famalicao 47 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Uniao Madeira 38 puanda ve 17. sırada. Famalicao, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Uniao Madeira son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 577 kodlu maçı oynayanlar; Famalicao galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Uniao Madeira galibiyet oranı 0.00.

Famalicao son haftadaki Academica Viseu müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Uniao Madeira, Gil Vicente karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Famalicao, 32 gol attı ve 15 gol yedi.

Uniao Madeira ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Uniao Madeira, 16 gol atarken 29 gol yedi.