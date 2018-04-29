Famalicao - Uniao Madeira karşılaşma önü

Famalicao ve Uniao Madeira, 29 Nisan 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 47 puanlı Famalicao 9. sırada bulunuyor, Uniao Madeira 38 puana sahip ve 17. sırada. Famalicao, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Uniao Madeira, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 577 kodlu maçı oynayanlar; Famalicao galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Uniao Madeira galibiyet oranı 3.00.

Famalicao son haftadaki Academica Viseu müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Uniao Madeira, Gil Vicente karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Famalicao, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Famalicao, kendi sahasında 32 gol attı, 15 gol yedi.

Uniao Madeira, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Uniao Madeira, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.