Famila Schio: 62 - Fenerbahçe: 49

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımına 62-49 yenildi.

Campagnola Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 14-9 geride tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına da 29-22 geride gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan ve üçünçü çeyrekte 39-38 öne geçen sarı-lacivertli ekip, son periyotta oyunun hakimiyetini rakibine kaptırarak, mücadeleden 62-49 mağlup ayrıldı.



Karşılaşmayı 15 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe'den Ana Dabovic, maçın en skorer oyuncusu olsa da mağlubiyeti engelleyemedi.



Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşarken, Famila Schio ilk galibiyetini aldı.