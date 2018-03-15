5 yıldır evli olan özel bir şirkette çalışan 46 yaşındaki Esin Orkiz ve termik santralde çalışan Ali Olgun Orkiz'in iki gün önce Esila adını verdikleri, ilk çocukları dünyaya geldi. Fanatik Fenerbahçeli olan baba Ali Olgun Örkiz, kızını tuttuğu kulübe üye yapmaya karar verdi. DHA'da yer alan habere göre Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Turgut Papila ile irtibata geçen Ali Olgun Örkiz, kızını Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin de kulübe üye olmasını sağlayan Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne üye yaptı.

Esila bebeği hastanede ziyaret eden dernek başkanı Turgut Papila, üyelik formunu aileye verdi. Turgut Papila, minik bebeğin Fenerbahçe'nin en küçük üyesi yaptıklarını söyleyerek, "Fenerbahçeli doğulur sözü gerçek oldu. Aileyi tebrik ediyorum. Esila bebeğimiz artık bizim de kızımız. Bir Fenerbahçeli olarak gurur duyduk. Fenerbahçemizin en güzel yerlerine götüreceğiz onu. Çocuk kulübüne üye yaptık. İlk kez dünyaya gelen bir bebeğimizi üye yaptık" dedi.

Eşiyle birlikte buna karar verdiklerini söyleyen Olgun Örkiz ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Kendime söz vermiştim. 'Nüfus cüzdanını çıkardığımda onu Fenerbahçeli yapacağım' demiştim. Kimliğini çıkardıktan hemen sonra onu Fenerbahçeli yaptık. Çok mutluyum. Allah ona uzun ömürler versin" diye konuştu.