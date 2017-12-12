Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya polis eşliğinde baskın!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada, "49 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Görgü şahitlerine göre, Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaşan bazı fanatik Yahudilerin Silsile kapısından çıkışı sırasında Talmudik ayinler düzenlediği belirtildi.

Yahudi takvimine göre Hanuka bayramının kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının artması bekleniyor.