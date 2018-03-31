Bu hafta konumuz uzun süredir beklenen bir yapım. Far Cry 5’i PC’de uzun uzadıya deneyimledik. Far Cry 3’ten sonra herkes serinin tatsızlaşıp anlamsızlaştığını söylüyordu. Ubisoft’un “Değişik şeyler deniyoruz” dediği oyun, ciddi anlamda farklı ve sert olmuş. HT Cumartesi'den İlker Karaş'ın haberi...

Kötü adam klasmanında tanıdığımız sıra dışı karakter Vaas’ı hayatımıza katan ekip bu defa Amerika’da ortalığı birbirine katmak isteyen tarikat gibi bir kitleyi kurgulayarak ilerlemiş.

Size hikâyeden spoiler vermeden yapımı anlatacağım. Zira “Vay be!” diyeceğiniz çok yer var. Bu oyunda daha özgür ilerleyebiliyorsunuz. Açık dünya konsepti burada daha bir anlam bulmuş. 3 farklı bölgeyle başlayabileceğiniz serüvende sizi 150’den fazla görev bekliyor.

KÜREK KULLANMASI KEYİFLİ

Eskisi gibi mermi bolluğu ve hoplayıp zıplayıp adam vurmak yok. Hele ki oyuna benim gibi önerilen bölge yerine farklı bir bölgeden başlayanlardansanız epey acı çekeceksiniz. Ama daha zor ve keyifli... Simülasyon tadında değil, karşınızdaki ateş gücü ve sürekli kopan aksiyon fırtınaları sizi bunaltmaya yetiyor. Yine helikopterler, uçaklar, kamyonlar ve değişik araçlar kullanarak kocaman bir alanda görevinize ilerliyorsunuz. Yanınızda Wildlands’te olduğu gibi NPC’ler alabiliyorsunuz. Bu NPC’ler level atladıkça ekstra özellikler de kazanabiliyor. Onun haricinde sizin de bir yetenek ağacınız var. Perk’lerinizi dağıtarak oyun içinde farklı yeteneklere sahip olabiliyorsunuz. Önceki oyunlarda olduğu gibi silahları özelleştirebiliyorsunuz. Oyun boyunca bir otomatik tüfek, tabanca ve kürekle ilerledim. Evet kürek ve inanılmaz keyifli kullanması. Zorda kalınca kürekle çok düşmanı defettim başımdan.

Teknik anlamda 20 küsur GB’lık bir download’ın ardından oyunu oynayabiliyorsunuz. Günümüzde çıkan çoğu oyunun artık 40-50 GB’lık indirme boyutları istediğini düşündüğümüzde 20 GB’ın oldukça makul bir boyut olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde yüksek grafikleri de GTX 1060 ve üzeri bir ekran kartıyla 60 FPS ve üzeri değerlerde çok rahat elde edebilirsiniz. Optimizasyon konusunda gerçekten bu defa iyi çalışmış. Oyunun sesleri ve ambiyansı tam bir kaos. Zaten hikâyesi gereği kendini ilah olarak tanımlayan bir karakterin etrafında dönüyor. Uzun süre sonra bir Ubisoft oyununda bu kadar hikâyeden etkilendim. Wildlands ve Origins ile denenen o benzer piramit şeklinde kötü adam ağacının bir tutam farklısı burada uygulanmış.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMİYORSUN

Arkadaşınızla CO-OP olarak da oynayabileceğiniz yapım heyecan ve eğlence olarak oldukça iddialı. Alan görevleri, yan görevler, basit aksiyonlar ve bize sunulan bir sürü detay içinde oyundan çıkmak dahi istemiyorsunuz. Klasik bir refleks vardır, benzer sandbox oyunlarda birkaç saat geçirdikten sonra işler rutine sarar. Git-vur-gel moduna döner. Ubisoft bu oyunda hikâye kurgusu ve başımıza gelen olaylarla bunun dışına çıkmayı başarmış. Karşımızdaki kişiler bir tarikat lideri ve onun korkulardan beslenen, kimyasal maddelerle uyuşturduğu halk olunca, ortaya türlü türlü çılgınlıklar çıkıyor. Ara sahnelerde aktarılan videolarda da bunları görebiliyoruz. Notum 10 üzerinden 9.