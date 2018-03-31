HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ınhaberine göre; yoğunluktan dolayı ancak set aralarında buluşabilen ikili, dizinin final yapmasıyla rahatladı. Önceki akşam Cihangir’de kol kola objektiflere takılan ve mutlulukları yüzlerinden okunan âşıklar, soruları yanıtsız bıraktı.





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