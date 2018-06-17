Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar'tan bayram pozu

Ahmet Rıfat Şungar ile Farah Zeynep Abdullah gündeme bomba gibi düşmüştü. Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar çifti, aşklarını artık özgürce yaşıyor. İkili, birlikte çekildikleri bu pozu sosyal medya hesabından, "İyi bayramlar" notuyla paylaştı