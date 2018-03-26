HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 5 saat birlikte zaman geçiren ekip, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarını mekânın içinden cep telefonlarıyla görüntüleyince ortaya ilginç bir manzara çıktı.



Oyuncu Ayşe Tunaboylu, yürürken de basın mensuplarını videoya çekmeye çalışınca önündeki boşluğu görmeyip yere düştü. Tunaboylu’nun ayağa kalkmasına Farah Zeynep Abdullah ve basın mensupları yardım etti.

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