Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Bursaspor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcularını protesto etmek için tesislerde toplanan taraftarlara polis müdahale etti.

Bursaspor'un aldığı yenilgiye ve ligde üst üste yaşanan puan kayıplarına tepki gösteren yaklaşık 100 taraftar, kulübün Özlüce Tesisleri'nin önünde toplandı.

POLİS İLE ARBEDE YAŞANDI

Yeşil beyazlı taraftarlardan bazıları, İstanbul'dan karayoluyla Bursa'ya gelen kafilenin bulunduğu takım otobüsünün tesislere girişi sırasında ligdeki kötü gidişi protesto ederek yönetimin istifasını istedi. Bu sırada söz konusu grup ile polis arasında arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesinin ardından dağılan taraftarlar, otobüsün içeri girmesiyle tesislerin önünde beklemeye başladı. Bir süre bekleyişlerini sürdüren taraftarlar, olaysız bir şekilde tesislerin önünden ayrıldı.