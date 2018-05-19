Yeni bir şehre uyanmak... Carcassonne’nin yukarı şehrinde tarihi ve görkemli Hotel de Cite’nin atmosferinde uyanmak bir başka... Farklı bir güne uyanıyorsunuz... Bir yanda minik meydanlara açılan dar sokaklar, diğer yanda şehrin gölgeleri vadiye düşen burçları... Seyre dalıyorsunuz. Zaten asıl olan nerde kaldığınız değil, nereye baktığınız... Bir bakıma yeni bir şehre uzanmak. HT Cumartesi'nden Levent Özçelik'in haberi...

Aslında geçtiğimiz yıl Katalonya turumda İspanya’dan Fransa sınırını geçip Perpignan ve Carcassonne’nin kıyısına kadar gelip zamanım olmadığı için geri dönmüştüm. Bir yıl sonrasında yine Güney Fransa’nın İspanya ile buluştuğu masalsı vadiler ve dağlarındayım. Bölgenin en sevdiğim yanı, farklı manzaralar ve sürprizler sunması. Hal böyle olunca bir yere gitmek ve keşfetmek için mekânlar sürekli sizi dürtüyor.

Şehir adını tarihi bir olaydan alıyor. Kral Şarlman Müslüman olan şehri kuşattığında, Bayan Carcas liderliğinde güçlü bir direnişle karşılaşır. Başarısız olup geri döner. Bunun üzerine Bayan Carcas “sonner” yani trompetler çaldırarak büyük bir kutlama yapar. Şehrin adı bundan böyle Carcassonne olarak anılır ve günümüze böyle gelir. Şehrin geçmişi MÖ 100 yıllarına Romalılara kadar uzanıyor. Anlayacağınız pek çok kez bayrakları ve kralları değişmiş. Ancak eski kıtada çok iyi korunmuş dağ şehirlerinden biri.

Farklı yollar ve deneyimler

Carcassonne’ye gitmek için alternatif birkaç yol var. Biz Mercedes G serisinin özelliklerini deneyimlemek için olabilecek en alternatif yolları seçtik. 70 derece eğimdeki kayalık yollar yine 70 - 80 santimetre derinlikteki dereleri aştık yolun bazı bölümlerinde. Güney Fransa, Andorra ve Pirene Dağları’na uzanan görkemli bir coğrafya. Bu da farklı deneyim ve maceraları test etmenizi sağlıyor. Bölgede otoban, kıvrımlı dağ ve köy yolları art arda farklı kadrajlar sunuyor. Bir yeri keşfetmekte en önemli kural, otomobille gitmek. İstediğiniz yerde durur, dilediğinizce keşfedersiniz. Yeni G serisi iç tasarımıyla da dikkat çekici ancak bilindik köşeli kasalı tasarımından ödün vermemiş.

Sarı şeritli Kuleler

Açıkçası Hotel de Cite’deki penceremden baktığımda şaşkınlıkla izlediğim manzara, üzerine sarı şeritler atılmış kuleleriydi Carcassonne’nin. UNESCO tarihi mirası seçilmesiyle bu şeritler atılmış, Fransa’da çok eleştirilmiş haklı olarak. Keşke yapılmasaymış.

52 kuleli kale

Kaleyi çevreleyen duvarlar, 3 km uzunluğunda. Kale çevresinde tam 52 büyük kule var. 1898’e kadar Katolik Kilisesi olan Carcassone Kilisesi, Papa Leo tarafından bazilikaya çevrilmiş. Kale içinde 50’ye yakın konut var. Carcassonne Kalesi Fransa’nın en çok ziyaret edilen anıtı olmak için St Michel ile yarışıyor. 19. yüzyılın sonunda yenilenen kale, 1997’de Unesco Dünya Mirası listesine girmiş. 2012’de mini diziye uyarlanan Labirent, burada geçiyor. Dizinin yazarı, çok satan romanını buradan esinlenerek yazmış.

Perpignan

Cote Vermeille’de bulunan Collioure Henri, Matisse’in Fovizm akımının doğuş yeri. Ceret, kirazın merkezi ve Picasso ve Matisse’in favorisi. Burada bulunan Musee d’Art Moderne’de Picasso, Dali gibi sanatçıların eserleri görülebilir. Heliodyssee, dünyanın en güçlü güneş enerjisi ocağı burada, ziyaretçilere açık.

Nasıl Gidilir?

THY’nin haftanın belirli günlerinde uçtuğu Toulouse şehri, Carcassonne’ye 1 saat uzaklıkta. Bölgenin diğer havalimanlarından biri Perpignan da diğer alternatif. Carcassonne, Barcelona ve Marsilya’ya ise yaklaşık 4 saat uzaklıkta.