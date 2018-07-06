Farklı yumurta pişirme tarifi

Yumurtanın pişirme yöntemi aynı zamanda tadını da belirler. Yumurtanın en çok bilinen pişirme yöntemi suda ya da yağda olanıdır. Peki hem haşlayıp hem yağda pişirmeye ne dersiniz? İşte çıtır yumurta böyle yapılır. Farklı kahvaltılık tarifleri denemek istiyorsanız ve yumurtayı da seviyorsanız işte size çıtır yumurta tarifimiz..

YUMURTANIN FAYDALARI (KISACA)

Tarife geçmeden önce uzmanların önerilerine göre her gün yumurta tüketmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Çünkü yumurtanın faydaları arasında beyin sağlığına etki eden farklı unsurlar bulunur. Örneğin yumurta beyindeki kolin oranını arttırır. Bu sayede hafıza kaybı, erken bunama gibi hastalıklar için önlem alınabilir. D ve B vitamini içermesi de en önemli faydalarındandır. Ayrıca Kalp hastalığı riskini azaltır, yaşlanmayı geciktirir...

ÇITIR YUMURTA TARİFİ



Malzemeleri:

2 adet yumurta (1 tanesi kesede çırpılacak)

1 şeker kaşığı üzüm sirkesi

1 çimdik kaşığı tuz

Su

Üzeri için;

1 yumurta

1 çay bardağı un (bulamak için)

1 çay bardağı bardağı ekmek kırıntısı

2 dal taze biberiye

Nasıl yapılır?

2 yumurtanızı haşlayacak birini de üzerine bulamak için kullanacaksanız. Bu nedenle öncelikle su ile doldurduğunuz derin bir tencereye sirkenizi koyup kaynatın. Kaşık yardımı ile suda girdap oluşturup kaseye kırdığınız yumurtayı yavaşça bu girdaba bırakın. Yumurtanız pişince dışarı çıkarın. 3 kase ayarlayın. Birine un, diğerine çırpılmış yumurta, son kalana da ekmek kırıntısı ile biberiyeyi koyun. Pişen yumurtalarınızı önce una sonra çırptığınız yumurtaya bulayın. Son olarak taze biberiye ile ekmek kırıntılarının olduğu kaseye bulayın. Yağda 2 dakika arkalı önlü altın rengi olacak şekilde kızartın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun...